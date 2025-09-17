台英合作“國會應用AI指引”中文版發布

左起，Marci Harris、藍委葛如鈞、陳乃嘉、綠委蘇巧慧及Franklin DeVrieze。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民主基金會與英國西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）於今年3月簽署“智慧“國會”合作聲明簽署儀式，9月17日便出版“國會應用AI指引”中文版，這是除了英語、德語等版本外的第9個語言版本，推廣AI成為“國會”的“數位助理”。



台灣民主基金會與西敏寺民主基金會17日舉辦“智慧“國會”的AI指南：《“國會”應用AI指引》發布會”，民進黨籍“立委”蘇巧慧、中國國民黨籍“立委”葛如鈞、西敏寺民主基金會台灣辦公室總監陳乃嘉出席，並邀請西敏寺民主基金會政府問責與治理專家Franklin DeVrieze、美國POPVOX Foundation執行長MarciHarris進行短講介紹。



正在海外的台灣民主基金會執行長廖達琪透過影片致詞表示，3月簽署相關合作聲明後，西敏寺民主基金會特別把《“國會”應用AI指引》的英文版翻譯成中文版，她看了這本書滿驚訝的，因為這本數並不是直接說AI怎麼在法案上的協助等，先談的是如何確保AI怎麼幫助對安全與隱私的保障。



廖達琪說，在人人都在用AI的時代，“國會”這個重要的機構也必須學習使用AI，但在此之前，應審慎評估相關的安全、隱私等考量，這本指引即是最佳的參考。當然，“立法院”有一套系統，我們共同合作提供資訊，讓“立法院”思考如何推廣，透過我們與國際的合作，與民主社群的合作，希望能把“國會”數位化，及數位治理，都能循序漸進的推動。



陳乃嘉指出，AI除了帶來便利，也帶來民主與科技交織下的複雜挑戰，需要跨國、跨領域的共同努力，才能讓科技成為民主的助力，而非風險。