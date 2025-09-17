郝龍斌選黨魁　羅智強：樂見也高度祝福

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉正進行領表作業，傳出前台北市長郝龍斌已決定參選，且獲得本土藍的支持，預計將在明天領表登記。主席參選人、“立委”羅智強今天表示，這一屆的主席是任務型主席，就如月亮要照亮太陽（指2028藍營候選人），所以有其他同志要參選主席，他非常樂見也高度祝福。



羅智強也說，在這場選戰中，他會採取君子之爭，不會對任何黨內的同志口出惡言。



有媒體報導，有意參選國民黨主席的“戰鬥藍”召集人趙少康、前台北市長郝龍斌，經昨晚一夜長談後，確定將由郝參選，且本土派議長們也已做出決議，將支持郝龍斌。



黨主席選舉目前完成領表的包含藍委羅智強、前“立委”鄭麗文與孫文學校總校長張亞中。若郝龍斌確定參選，將呈現四強競逐態勢，10月18日將投票產生新任主席。



羅智強今天在“立法院”召開有關大選選制修法“修憲”的記者會，他在會後對此回應表示，黨主席選舉由黨員來決定，到底應該是什麼樣的黨主席政見，或者個人條件適合領導現階段的國民黨，就交給黨員決定。



羅智強認為，這次黨主席是任務型黨主席，我們選的其實不是劉備或曹操，應該是趙雲或張遼，要選一個為2028勝選開路的超級戰將。在這情況下，如果大家覺得這個想法和做法是對的，就請相信他會是一個可值得託付的選項，他會努力來引導國民黨，強化戰鬥力，把“立法院”黨團設定為戰鬥中央，然後帶領國民黨重返執政。