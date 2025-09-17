柯妹籲暫停抗議遭炎上　林育先：很多反串

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案維持交保，柯胞妹柯美蘭呼籲支持者小草暫停抗議活動。民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，其實黨內及支持者群組都很理性看待，都尊重、轉發、互相提醒。而柯美蘭臉書被灌爆這件事像是在反串，配合媒體操作，趁亂製造矛盾。



柯文哲涉京華城案，高等法院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間仍獲北院合議庭准許交保，維持新台幣7千萬交保金、限制住居與出境並接受科技監控。目前在台大醫院新竹台大分院擔任眼科醫師的柯美蘭也在黨代表群組內表示“拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力”。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



有關柯文哲家屬想法，林育先解讀，已進入司法階段仍以訴訟為主，再多的抗爭或衝突對審判沒有實質上的幫助，而是一份精神上力量的支持。柯文哲當然感謝小草一路來的支持，是柯文哲堅持下去的力量，同時柯文哲也希望大家認真工作。



林育先表示，現階段看相關卷證需要時間，也需要靜下心，柯文哲之前在看守所沒有椅子檯燈，很辛苦地去看卷證做防禦，加上接下來都要陸續開庭，不只京華城案還有其他案子也陸續在開，以家屬角度，會認為是不是就讓柯文哲專心在官司上。



由於柯美蘭臉書遭灌爆，怎麼看支持者是否接受？