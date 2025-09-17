終結少數執政弊病　藍委推二輪決選制

藍委羅智強、吳宗憲、翁曉玲、葉元之召開記者會宣布將推動“大選二輪決選制”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”羅智強、吳宗憲、翁曉玲和葉元之今天召開記者會宣布，將推動“大選二輪決選制”，採“修憲”和修法雙軌並進的方式，提出《中華“憲法”增修條文》與《“總統”“副總統”選舉罷免法》修正案，確保大選必須獲過半數民意支持，彰顯民主意志，解決少數執政帶來的弊病困境。



台灣現行大選採相對多數，票數多者贏，2000年民進黨陳水扁得票僅39.30%，2024民進黨賴清德得票40.05%，形成少數執政。二輪選制為當候選人得票皆未過半，選票最多的兩位候選人進入下一輪選舉，決勝負。



羅智強說，目前屬於倡議階段，但設定的目標是希望在2028大選能實施此選制，已和黨內多數藍委交換過意見，大家對此是有共識的，也有和同為在野的台灣民眾黨部分人員私下聊過，基本上對於改革少數執政弊病上是有共識。



對於推動此次“修憲”和修法的緣由，羅智強表示，2024大選，賴清德僅以40%的得票率當選，而民進黨也未在“國會”取得多數席次，成為了雙少數執政，嚴重缺乏穩固的民意基礎，更加劇了如今朝野對立的窘境，根本原因就是賴清德的不服輸，制度上要解決這個困境，就要改成二輪決選制。

