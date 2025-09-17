邱義仁出馬操盤　綠縣市長提名農曆年前完成

媒體追問，越快越好可以對選戰比較有幫助？邱義仁再度給予神秘的微笑。（照片：中時新聞網） 中評社台北9月17日電／民進黨今日召開“2026年選舉對策委員會”，召集人邱義仁出席前被媒體問到有關縣市長提名時程時表示，除了很少數有困難的例外，原則通通都是要在農曆年前，所有縣市首長完成提名或者是徵召。媒體追問，越快越好可以對選戰比較有幫助？邱義仁再度給予神秘的微笑，僅說，“謝謝喔”。



民進黨2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。



現年75歲的邱義仁曾任“總統府”、民進黨、“行政院”、“國安會秘書長”，在民進黨內輩份甚高，原已退出江湖，賴清德請他出來操盤2026地方選舉提名。



根據《中時新聞網》報導，邱義仁今出席選對會前，被問到今天提名日程可以定案？他說，中執會會決定。



至於是否在農曆年前完成縣長提名？他說，選對會的建議是這個樣子，看今天下午中執會怎麼決定。



至於所有縣市都在農曆年，不是衹有六都？他說，對，除了很少數說有什麼困難的例外之外，原則上通通都是要在農曆年前，所有的縣市首長完成提名或者是徵召。