亂丟廢棄物氾濫　陳椒華：中南部幾乎淪陷

監督施政聯盟、白委陳昭姿及多個環保團體召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月17日電(記者 俞敦平)監督施政聯盟與多個環保團體今日與台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿共同召開記者會，指出非法傾倒廢棄物長年侵蝕農地與山坡地，政府早有“國土變異點”制度，卻因地方查核不力、“中央”修法遲緩而屢屢失守，尤其“中南部幾乎都淪陷”。會中以學甲爐碴案、屏東鍇霖案、台南麻豆台塑石灰案、高雄馬頭山與美濃“大峽谷”等為例，要求“中央”與地方即刻按變異點進場稽查、採樣送驗，並於本會期完成《廢棄物清理法》加重罰則。



監督施政聯盟與多個環保團體今日與台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿共同於“立法院”召開記者會，監督施政聯盟召集人、前“立委”陳椒華與台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿和多個環團與來自“環境部”資源循環署和“內政部”“國土管理署”的政府代表出席。



多個環保團體與陳椒華、陳昭姿同台，點出非法傾倒廢棄物問題長期存在卻難以止息。陳椒華沉痛表示，類似記者會“已經開了無數次”，但案件仍然一再發生，顯示制度沒有真正落地。她指出，“內政部”“國土署”自2002年起即以衛星影像通報“國土變異點”，累計件數龐大、確認違規亦不在少數，卻因地方政府查核不積極，加上“環境部”修法遲緩、罰則過輕，終讓非法者有恃無恐；從各縣市分布來看，“中南部幾乎都淪陷”。



以高雄美濃“大峽谷”為例，陳椒華指出，2022年尚未出現異常，2023年起陸續被標記為變異點；至2024年9月從衛星影像便可見大規模開挖痕跡，若地方能依通報及早稽查，應可阻止後續不法與回填廢棄物情形。她批評主管機關“睡著了”，並呼籲“司法院”勿再以見解阻礙加重刑責的修法方向。