日台交流協會長隅修三拜會民眾黨　黃國昌接待

台灣民眾黨主席黃國昌與日台交流協會會長隅修三。（台灣民眾黨提供） 中評社台北9月17日電／台灣民眾黨主席黃國昌16日於民眾黨中央接待日台交流協會會長隅修三，黃表示，台灣人非常珍惜法治及人權的保障，不希望與中國大陸發生戰爭，面對中國大陸長期以來對台灣的野心，我們也須要思考如何在當中取得平衡，台灣夾在中美兩強之間，與其他國家建立互信非常重要，強化台日合作是值得期待的方向。



前日台交流協會長大橋光夫退休後，新任會長由企業家出身的隅修三接任，近期隅修三來台訪問，隅修三16日已拜會過賴清德，17日上午也拜會“行政院長”卓榮泰。



台灣民眾黨今日曝光日台交流協會會長隅修三16日拜會台灣民眾黨，台灣民眾黨主席黃國昌、國際事務部副主任廖偉宏、研究員林祐等人出面接待，雙方就地緣政治、美國關稅、“國內”情勢、少子化、高齡長照以及台日合作議題進行深入討論。此次拜會歷時一小時，雙方互動熱絡，會後由黃國昌致贈紀念啤酒禮盒，並期待日後雙方繼續為促進台日關係共同努力。



黃國昌提及，民眾黨的支持者以年輕人為主，40歲以下的年輕選民，對民眾黨的認同是源自前黨主席柯文哲，以素人身分當選台北市市長開始，這也反映了年輕世代選民對於民進黨及國民黨處理政治的方式感到不滿。



提到高齡化議題，黃國昌說，台灣與日本都面對高齡化社會結構所伴隨而來的問題，針對銀髮族以及高齡者照護的議題，台灣民眾黨希望能夠從日本身上學到經驗，從而制定政策。



隅修三致詞時回應，今年6月底正式接任日台交流協會會長一職，自上任以來深刻瞭解到台灣與日本有著共同的歷史背景與特殊情誼。我們也共同面臨如同美國關稅、少子化、高齡社會、及年輕人對於台灣政治現況不滿的問題。同時烏俄戰爭、加沙衝突也造成國際間的不穩定。日本與台灣共享民主、自由、法治、人權這樣的價值觀，日台之間可以共同攜手牽引世界。



黃國昌也提到，今年底民眾黨國際部與青年部將共同舉辦青年訪團赴日本交流，期盼日後能夠加深台日政黨之間的交流及合作。