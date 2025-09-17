徐國勇否認台灣光復節　國民黨轟曲解歷史

國民黨17日嘲諷，“徐國勇否認台灣光復，你很勇喔”！（中國國民黨KMT臉書） 國民黨駁斥，徐國勇否認台灣光復，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對“憲政”基礎的嚴重挑戰。（中國國民黨KMT臉書） 中評社台北9月17日電／《紀念日及節日實施條例》明定台灣光復節等節日放假。民進黨秘書長徐國勇16日在直播節目卻稱，“沒有什麼台灣光復節，不要黑白講”。中國國民黨17日表示，“徐國勇否認台灣光復，你很勇喔”！徐這樣的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對“中華民國憲政”基礎的嚴重挑戰。



民進黨發言人吳崢17日上午受訪時被媒體問到，“徐國勇說沒有光復節是黨的立場嗎”？吳崢回應，“黨的秘書長當然代表民進黨”。



馬英九基金會執行長蕭旭岑17日抨擊，徐國勇當過“內政部長”與“立委”，居然基於“媚日”意識形態與“台獨”史觀，否認台灣光復的歷史事實。對不起抗日犧牲的台灣先賢，更不配當台灣人，應該退回擔任“中華民國”公職領的薪水。



國民黨主席朱立倫17日回應，如果執政黨都不承認台灣是屬於“中華民國”的，請問賴清德當什麼“總統”？“當託管地‘總統’嗎？原來賴清德選的是託管地總督、特首”？



國民黨17日在臉書發文嘲諷，“徐國勇否認台灣光復，你很勇喔”！民進黨是要否認“中華民國”擁有“台灣主權”嗎？民進黨秘書長徐國勇竟公然宣稱“根本沒有台灣光復節”。這樣的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對“中華民國憲政”基礎的嚴重挑戰。



國民黨質問徐國勇，你難道要否定“中華民國”擁有“台灣主權”嗎？還是真的把賴清德當成“萊爾校長”，而非“中華民國總統”？民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬“中華民國”的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對“國家定位”的根本動搖。

