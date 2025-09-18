邱世卿：美炒作台灣地位未定毫無意議

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月18日電（記者 方敬為）美國表態“台灣地位未定”，引發議論。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美方炒作“台灣地位未定論”，一方面是要藉此導致台海緊張情勢升溫，促使台灣加快、擴大對美軍購，另方面就是增加對中國談判的籌碼。



邱世卿說，美國縱使表態，也毫無意義，因為並無進一步有實質上的政治承認，也沒有真正映射到現實的中美關係上面，因為現實的國際關係當中，美國需要中國，中國也需要美國，地緣政治之下，大國之間交涉講究的從來是實力大小，而不是一份很久以前的歷史文件。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



分析AIT表態台灣地位未定論，邱世卿說，AIT講台灣的政治地位未定，並宣稱在《開羅宣言》中沒有明確闡述相關部分，這是很片面的解讀。其實很多聯合國的協議，例如聯合國在1967年針對以色列跟巴勒斯坦之間的兩國分治決議，現在也沒有人遵守，所以協議與條文本身有無作用，與文件的內容關係不大，而是與“國家的實力”有關係。



他說，如果單純從實力原則的角度來看，AIT的講法除了違背事實外，以國際關係的政治現實來說，根本沒有實質意義，無需認真看待。美國當然是刻意借題發揮，但就本質上而言，這並不是一個很嚴重的問題，因為以美國為首的西方陣營炒作相關議題已不是新聞，但往往是“口惠而實不至”。美國支持台灣地位未定，然後呢？美國也從無進一步有實質作為，因為美國與中國大陸的關係，仍然是基於《台灣關係法》，還有三個中美聯合公報為主。



換言之，邱世卿表示，AIT乃至於美國國務院支持台灣地位未定論，卻也沒有真正映射到現實的中美關係上面，因為現實的國際關係當中，美國需要中國，中國也需要美國。美國支持台灣地位未定論，但也不敢對台灣有進一步的政治承認，這就是實力原則之下的現實。地緣政治之下，大國之間交涉講究的從來是實力大小，而不是一份很久以前的歷史文件。

