徐國勇稱台灣沒光復節　王世堅：不便置喙

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）民進黨秘書長徐國勇認同美國提出台灣地位未定論，並稱台灣沒光復節，引發爭議。民進黨籍“立委”王世堅說，這種深水區的高深議題，徐國勇已提出好的見解，他就不便置喙，就遵照黨的說法與做法。



美國在台協會（AIT）日前聲稱，北京刻意錯誤詮釋《開羅宣言》、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》等二戰文件，這些文件並未決定台灣的最終政治地位。民進黨秘書長徐國勇16日加碼說，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講。國民黨則質疑民進黨是在搞“台獨”、否定“中華民國”？



王世堅17日下午出席民進黨中執會前受訪表示，這種高深的政治議題，徐國勇有很好的見解，有很好的說明，這是深水區議題，他們這些現任其他“立委”就遵照黨的做法，不多所置喙。



王世堅說，徐國勇回得非常好、講得很對，台灣400年來歷史一向都是外來者的殖民手段，台灣人要團結成為自己的台灣，不畏當強權的手段，他看法就與徐國勇一致。只是他認為這議題讓徐國勇去解釋就夠了，其他“立委”兼顧好自己的選區，還有國事如麻，有重大議題要解決，這種深水區政治議題，他不認為是急迫議題，他不想此時說明，徐已說得非常好。

