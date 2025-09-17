王世堅：柯文哲應冷靜面對自己的司法攻防

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）前台灣民眾黨主席柯文哲所涉京華城案，台北地方法院15日裁定維持以7千萬新台幣交保。過去與柯文哲交鋒數次的民進黨籍“立委”王世堅17日表示，希望柯文哲身體健康，留得青山在、不怕沒柴燒，好好冷靜面對自己的司法攻防，別用政治性語言去煽動支持者小草。



王世堅17日下午出席民進黨中執會前受訪，記者問王世堅10日提醒過柯文哲別做政治性語言煽動小草抗議，果然柯文哲近期都態度低調，柯文哲妹妹柯美蘭也呼籲小草暫停抗議活動。



王世堅笑說，他不知是否是柯美蘭聽到他講的話，但柯文哲畢竟交保後，還要面對後續司法攻防，這是很殘酷的現實，所以希望柯文哲以身體健康為重，留得青山在、不怕沒柴燒，柯個人去做司法攻防，因用任何政治性語言、情緒煽動，對整個案子司法判定沒任何幫助，反而會因有這麼多政治動作語言，讓自己的攻防點被忽略。



王世堅說，小草不應再過度呼應，當事人柯文哲自己知道該怎做，柯要好好冷靜面對自己，到底哪些案子是柯決定的？但柯一直沒面對，若不面對就會被自己個性害慘。柯的個性很糟一點，就是柯都覺得自己最厲害，從小到大讀書永遠一馬當先，是學霸。雖是事實，但柯的專業就只是醫學，其他全然不懂。



他說，他在台北市議會8年面對柯文哲，近距離、長時間觀察過，知道柯的毛病，就是柯都覺得自己很厲害，什麼話都聽不進，結果踢到鐵板。柯對都更、都市設計、建築全然不懂，自己卻攬下來做決定，那就必須承擔，不能事後說不知、不懂、自己不是專業，做決定就是柯啊。



另外他也提到，財政收支劃分法與地方補助款爭議，稱中國國民黨籍台中市長盧秀燕有8年台中市政經驗，更理解在野黨提出財劃法的分母出差錯才對，不必急著修才對，結果“吃緊弄破碗”。