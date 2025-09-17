徐國勇否認光復　朱立倫：賴是託管地總督？

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對民進黨秘書長徐國勇昨天指出，沒有台灣光復節一事，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，執政黨竟認為台灣是託管地，荒謬至極，民眾絕對無法接受。依照徐國勇的說法，台灣還未光復，還是殖民地嗎？他並諷刺賴清德，難道現在是做在所謂“總督府”裡面的“託管地總督”嗎？



10月25日“台灣光復節”今年恢復為公定假日，但徐國勇16日指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，“所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講”。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此強調，台灣屬於“中華民國”是鐵錚錚的事實，是台灣民眾共同的認知，執政黨竟然不認為台灣屬於“中華民國”，還在地位未定論。



朱立倫認為，全世界任何國家對此可以有不同的想法、模糊主張、戰略與策略作為，但做為“中華民國”政府尤其是執政黨，就應該堅定的認為台灣屬於“中華民國”，怎麼可以為了意識型態與個人想法，懷疑台灣屬於“中華民國”？



他提到，大家可以否認大陸的說法，但一定要主張台灣屬於“中華民國”，否則如果是徐國勇所言，台灣是託管地，難道賴清德是做在所謂“總督府”裡面的“託管地總督”？



朱立倫指出，1945年10月25日台灣脫離殖民地，回到“中華民國”，所以才有台灣光復節，難不成照徐國勇等人的想法，台灣還未光復，還是殖民地？而過去台灣不是沒有光復節，只是今年才恢復成為公定假日。他要提醒民進黨，不要為了否定今日執政黨、過去在野黨的不作為，就連台灣光復節都想要忘記，這是一個整體的謬論，希望民進黨不要在內部製造動亂。