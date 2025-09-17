蕭旭岑：國民黨應有自信能處理台海危機

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北9月17日電／中國國民黨主席將於10月18日改選，目前進入領表階段，馬英九基金會執行長蕭旭岑17日表示，目前民意已不歡迎綠營炒作10年的抗中保台。在兩岸立場方面，國民黨應要有自信，自己比民進黨更有能力處理台海危機。



面對即將到來的2026、2028選舉，蕭旭岑指出，新北市就像藍白合的試金石，要參選黨魁的人，應要先回答當選後該如何推動新北市的藍白合，強調新北市若成功，2028的組合才有可能成功。



根據《中時新聞網》報導，蕭旭岑17日接受廣播節目《嗆新聞》專訪，蕭旭岑首先指，面對台灣民眾黨前主席柯文哲案與大罷免同時發生，這兩種政治力量推進下，未來藍白合是趨勢。他對藍白合的大方向是毫無疑問的，但是未來如果沒有具體操作面，如兩黨正式協議及談判等，“還是有可能會變調”。



主持人提問，在大罷免時期國民黨一直被外界貼上“親中”標籤，下一任主席該如何擺脫這標籤、還是堅持選擇兩岸和平路線？



蕭旭岑則認為，國民黨“要開大門、走大路、做自己”，蕭強調當藍營黨魁需具備三項條件，其中第一項便是堅持黨的路線及價值、重新回到黨章跟政綱。而且在兩次大罷免都被民意否定的情況下，國民黨應該要更有底氣和自信。



蕭旭岑提到，目前民意已經不歡迎、也不接受民進黨炒作10年的抗中保台，“所以國民黨要有自信”。而黨主席參選人應該拿出方法，告訴支持者說“國民黨是能促進兩岸和平的一個政黨，民進黨不行”，國民黨比起民進黨，更有能力來處理台海危機。“只要有這個底氣，不要說黨員，連一般民眾都會支持你”，因為沒有人願意發生戰爭。

