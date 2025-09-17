日台交流協會長隅修三拜會　韓國瑜讚像明星

“立法院長”韓國瑜會見“公益財團法人日本台灣交流協會”新任會長隅修三訪團一行。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見“公益財團法人日本台灣交流協會”新任會長隅修三與隨行訪團。韓國瑜在致詞中以幽默語氣歡迎嘉賓，並強調“立法院”內三大黨均高度重視台日交流，已有多達84位“立委”加入相關“國會議員”聯盟。隅修三則以自嘲開場，笑稱若任期再延長20年就要98歲，韓國瑜在旁插話“還年輕啦”引起會場笑聲。



“立法院長”韓國瑜17日於“立法院”接見“公益財團法人日本台灣交流協會”新任會長隅修三一行人。中國國民黨籍“立委”洪孟楷、民主進步黨籍“立委”沈伯洋和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿陪同。



韓國瑜在致詞時首先熱情歡迎隅修三會長，以及“日本台灣交流協會台北事務所”代表片山和之等人。他以輕鬆幽默的語氣表示，初見隅修三時驚訝於其外貌更似影視明星而非保險界專業人士，並笑稱自己與片山大使若頭髮再多一些，也能同樣帥氣。



韓國瑜進一步介紹“立法院”的結構與黨派分布，說明目前國民黨擁有52席，由洪孟楷代表並兼任“台日‘國會’交流協會”副會長；執政的民進黨有51席，沈伯洋是首次擔任“立委”；台灣民眾黨則有8席，派出成長於日語環境的陳昭姿參加。他指出，113位“立委”中有高達84人加入“台日‘國會’交流協會”，是“立法院”所有對外交流團體中規模最大的一個，凸顯台日交流跨越黨派、獲得高度重視。韓國瑜並提到台灣每年赴日旅遊人次將近600萬，對2300萬人口而言是相當龐大的比例，強調雙方在政界、產業界及學術界都應更加注重交流的“質”與“量”。他也肯定前任會長大橋光夫14年來的貢獻，並期盼隅修三能將台日合作推向更高峰。



隅修三在致詞一開始，先以幽默自嘲緩和氣氛。他說，前任會長大橋光夫長達14年的任期實屬難得，但自己已78歲，“如果再做20年就要98歲了”。話音一落，韓國瑜立刻在旁笑著插話“還年輕啦”，引來現場一陣笑聲。

