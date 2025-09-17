綠稱美濃案積極執法　柯志恩秀影片怪手狂挖

柯志恩放出影片，今年6、7月案場內，好幾部怪手狂挖，一整排砂石車等候運土，卻未見執法單位。（柯志恩辦公室提供） 中評社高雄9月17日電／中國國民黨“立委”柯志恩揭露高雄美濃“大峽谷”盜採砂石案，連日來成為箭靶，遭綠營及側翼攻擊“自盜自演”、“政治作秀”。柯志恩17日強硬反擊，並拿出新的關鍵影片。她說，陳情民眾看不下去她一再被抹黑，提供今年6、7月在美濃大峽谷新吉洋段案場內，好幾部怪手狂挖農地良土，一整排砂石車等將土方載運，卻未見任何執法單位。



民進黨高雄市黨部主委黃文益16日批，柯志恩未經查證就安排會勘，根本是政治作秀。高雄市政府早在柯8月會勘前就積極執法，包括新吉洋段地主今年1月遭通報後，經發局稽查並限期改善。3月未改善後裁罰新台幣100萬元，4月再稽查函送檢調並重罰200萬元。柯完全忽視這些執法事實，最終淪為砂石幫的政治棋子，魯莽行為只會打草驚蛇，破壞刑事偵查進度，對基層公務員造成最大羞辱。



根據台媒報導，柯志恩17日直接拿出關鍵事證打臉黃文益。柯志恩說，昨天橋頭地檢署檢察長帶隊到美濃大峽谷案場會勘，遇到一位美濃阿嬤向他“攔路申冤”，控訴不法集團盜挖兩年，報警都沒用，這是當地民眾的真實心聲。



柯志恩指出，在新聞曝光後，向柯志恩陳情的民眾，也因見到她近日遭綠營民代抹黑攻擊，看不下去，因此提供柯相關影片。民眾分別在今年6月、7月拍攝，美濃大峽谷新吉洋段案場內，好幾部怪手正在挖掘農地良土，道路旁還有一整排砂石車等在路邊，準備將土方載運，而現場未見任何執法單位。



柯志恩反嗆，民進黨議員說美濃大峽谷市府跟檢警早在1月跟4月就嚴查嚴辦，“但為什麼民眾提供的影片中，到了6、7月份現場怪手還在挖？如果真的有處理，為什麼民眾要跟柯志恩陳情”？



柯志恩敬告綠營的民代側翼們，不要再說她“自盜自演”，“打擊執法人員士氣”，市府和檢調既然已經開始查辦，也請就加緊嚴查，別讓民眾活在長期不法的陰影之下。