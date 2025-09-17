蕭旭岑：否認台灣光復　徐國勇應退回薪水

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／針對民進黨秘書長徐國勇昨天指出，沒有台灣光復節一事，馬英九基金會執行長蕭旭岑17日痛批，徐國勇當過“中華民國”“內政部長”與“立法委員”，領“中華民國”薪水這麼多年，居然基於“媚日”意識形態與“台獨”史觀，否認台灣光復的歷史事實，對不起抗日犧牲的台灣先賢，更不配當台灣人，應該退回擔任“中華民國”公職領的薪水。



蕭旭岑痛批，身兼民進黨主席的賴清德，只談“終戰”不提“抗戰”，如今連台灣光復，脫離日本殖民統治，回歸“中華民國”的歷史事實都要否認，難怪手下的民進黨秘書長會有樣學樣。我們的“中華民國總統”與執政黨秘書長，居然把當年侵略者日本當“宗主國”，反過來完全蔑視受苦受難的台灣，這是台灣人的悲哀。



蕭旭岑表示，徐國勇曾任“內政部長”，“內政部”主管的“紀念日及節日實施辦法”明定，10月25日是台灣光復節，請問徐國勇當部長的時候有意見嗎？有自己提議要修改廢掉台灣光復節嗎？徐當部長時爽領“中華民國”薪水，後還轉行當名嘴，如今貴為執政黨秘書長，卻馬上換一副嘴臉，非常可恥，根本是浪費納稅人的錢。



蕭旭岑指出，兩次大罷免投票結果顯示，台灣絕大多數的主流民意反對民進黨的“抗中保台”路線，但是賴清德絲毫沒有反省之意，還是執意推動激化意識形態，以錯誤史觀分裂台灣內部。但從美國在台協會（AIT）操弄“台灣地位未定論”，到徐國勇否定“台灣光復”，在台灣都沒有激起支持的聲浪，代表台灣人已經不想再被“台獨”意識形態綁架。



蕭旭岑重申，《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還“中華民國”，台灣光復是鐵一般的歷史事實。這也是1982年美國“六項保證”中，對“台灣主權”認知的重要基礎。如今徐國勇否認台灣光復，把“台灣主權”地位飄在風中，是連自己的根本都丟掉了，還配當台灣人嗎？