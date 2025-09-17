張榮味挺郝龍斌選黨主席　張麗善：眾望所歸

國民黨籍雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電／中國國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌決定參選下屆國民黨主席，將於18日領表。有媒體報導，無黨籍雲林縣前縣長張榮味出面邀宴本土派，表態支持郝龍斌。張榮味胞妹、國民黨籍雲林縣長張麗善17日受訪表示，郝龍斌是“眾望所歸”，各方面的經歷還有經驗非常豐富，足以來帶領中國國民黨往下一個勝利的階段來努力。



國民黨主席10月18日改選，9月15日至19日辦理領表登記作業。



有媒體報導，本土派系與各地方議長們昨天中午在新北市議會旁海釣族餐廳聚會，由國民黨籍新北市議會議長蔣根煌與張榮味主導，會中決議要力挺郝龍斌，也在規劃等郝龍斌登記領表時要一起前往陪同。



媒體今天追問張麗善，她證實，胞兄昨天邀宴，決議要力挺郝龍斌，而她將全力支持郝龍斌。



張麗善表示，“我樂觀其成，而且我也會全力來支持郝龍斌市長，希望他能夠帶領國民黨，也能夠成為我們中國國民黨下一屆的主席”。她覺得郝龍斌參選是眾望所歸，郝在黨內外累積的歷練與經驗，足以帶領國民黨迎向新階段的勝利，許多黨員對他寄予厚望，希望他能帶領國民黨重返執政。



張麗善指出，國民黨在主席朱立倫帶領下，在縣市長選舉拿下15縣市、“立委”選舉贏得多數席次，也栽培很多不分區“立委”。甚至在今年726、823大罷免案中順利保住黨籍“立委”席次，希望國民黨繼續保持向心力及戰鬥力。



張麗善期望，國民黨主席能夠站在全台2300萬人立場與福祉上全力以赴，而“立院”黨團也能擬定民生等相關議題提出政策，相信一定會贏得民心。所以期待黨部與“立法院”黨團能同心協力、立場一致，促成加乘效果創造更好佳績。