六都滿意度桃園第三　張善政勉團隊持續精進

桃園市長張善政17日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政在最新民調的“縣市長施政滿意度”位居六都第三名，桃園市在經濟、文教兩個面向則奪得第一。張善政17日主持市政會議時表示，過去三年桃園的各項評比都有顯著進步，期勉市府團隊持續精進，為市民打造更美好的桃園願景。



《天下雜誌》16日公布“2025年永續幸福城市大調查”，張善政在“縣市長施政滿意度”位居六都第三名，在七大市政面向的調查中，桃園市經濟、文教兩個面向更奪得第一。張善政17日舉行市政會議時指出，從最新民調結果顯示，桃園市政推動的成果已受到市民肯定。



張善政提到，在文教面向的細部指標中，“教科文支出占歲出比率”高居六都第一；“縣市內各層級公共圖書館平均每人借閱量”亦為第一，代表市府在推廣閱讀的政策逐漸發揮成效。此外，“平均每萬人之藝文展演活動次數”與“關心下一代的教育”兩項指標，桃園皆排名六都第二，代表各局處努力已被市民看見。



張善政強調，過去三年桃園在《天下雜誌》評比中都有明顯進步，令人欣慰，市政就是一步一腳印，隨著市政表現愈受關注，未來挑戰也將更加艱鉅，他期許市府團隊持續精進，逐步展現具體成果，為市民打造更美好的桃園願景。