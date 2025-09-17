趙少康：徐國勇當亡國奴還沾沾自喜

民進黨秘書長徐國勇說，沒有台灣光復節，前中廣董事長趙少康痛批，做了亡國奴還沾沾自喜？（照片：趙少康臉書） 中評社台北9月17日電／針對民進黨秘書長徐國勇昨天指出，沒有台灣光復節一事，前中廣董事長趙少康17日在臉書發文痛批，徐國勇對台灣歷史的詮釋完全扭曲歷史，這種說法真是數典忘祖、自取其辱，“哪有做了亡國奴還沾沾自喜？簡直不可思議”。



10月25日“台灣光復節”今年恢復為公定假日，但徐國勇16日指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，“所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講”。



趙少康指出，好不容易在在野黨修法力推下，今年10月25日台灣光復節恢復放假一天，今年適逢抗戰勝利80周年，格外具有紀念意義。沒想到徐國勇昨天居然說“根本沒有台灣光復節”，“對日抗戰勝利時的台灣人其實是日本人。”徐國勇到底是哪國人？



趙少康說，因為清朝戰敗，被迫簽喪權辱國的馬關條約，把台灣割讓給日本，導致當年的台灣人淪為對日本的“亡國奴”，日本在台灣大力推動“皇民化”，這種恥辱，到現在還有台灣人對這段被割讓的過往不諒解。香港、韓國也被日本占領過，他們會因此自認為日本人？



趙少康指出，第二次世界大戰日本戰敗，才把東北四省、台灣、澎湖歸還給“中華民國”，台灣“光復”是不爭的事實，不能因為意識形態扭曲歷史。民進黨只是因為“中華民國”當時的執政黨是國民黨，寧願承認日本而不承認“中華民國”，就是數典忘祖的不肖子孫。



趙少康說，“中華民國”的存在早於中華人民共和國，“中華民國”就是兩岸的最大公約數，大陸也無法否定“中華民國”的存在。大罷免大失敗、對美關稅談判失利，最近美濃大峽谷的畫面令人痛心，無薪假創新高也讓人擔心。賴清德為挽救不斷下探的支持度，不顧民主大義，擁抱極少數死忠的急獨派，只是請鬼拿藥單，讓民心離得更遠。