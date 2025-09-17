徐國勇嗆蔣萬安：你曾祖父怎麼對付台灣人民

民進黨秘書長徐國勇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）民進黨秘書長徐國勇認同美方提出台灣地位未定論，並稱台灣沒光復節，引發爭議。徐國勇17日親上火線，點名中國國民黨籍台北市長蔣萬安，去看看你曾祖父蔣介石在訂了光復節後怎麼對台灣人民的？槍斃、死刑、軍事審判，痛批蔣萬安搞清楚再說。



徐國勇爭議言論一出，引發國民黨一片撻伐，痛批是搞“台獨”、否定“中華民國”，蔣萬安17日也痛批，賴清德口口聲聲稱民生優先，但大罷免後換的人卻更用力搞意識形態，人民心聲有沒有聽到？



徐國勇17日在中常會後，親上火線到記者室受訪，徐國勇說，請大家去看看今天《自由時報》報導蔣介石曾親批示“死刑，可”的手稿，請問台灣有光復嗎？當蔣介石定了光復節後，他要請教蔣家、蔣萬安，請蔣萬安去跟曾祖父蔣介石抱怨，蔣介石是怎統治台灣？



徐國勇說，光復節後，來臨的就是228事件、白色恐怖、威權統治，經由軍法審判、甚至沒經審判，就判無期徒刑、或被槍斃，判12年的人也被蔣介石批示“死刑，可”，就被槍斃了。蔣萬安應先把曾祖父蔣介石在訂了光復節後是如何對付台灣人民，搞清楚再問他，為何台灣沒光復節？



他說，請國民黨的人，對於光復節一事，去看看歷史，看看蔣介石，還有自由時報今天這篇報導，以及台灣進入民主化、司法真正獨立後，台灣才是真的自由民主。蔣介石到底是如何對付台灣人民的？



徐國勇還自曝，自己從小曾立志當蔣“總統”，但他老師告訴他不可能，因他不姓蔣，很多人認為是笑話，但這就是50、60年前真實的故事。



媒體追問，那是否提案贊成10月25日台灣光復節不放假？徐國勇僅笑說，他現在是黨職人員，不是“行政院”的成員，但可提案啊，他對光復節放不放假沒意見，謝謝，他還有會議。



徐國勇重申，大家重點應放在聯合國2758號決議不涉台案，美國國務院、AIT美國在台協會都很明白講，2758只是確定中國代表權，與台灣無關，不涉台灣，這才是重點，請把重點放這，這才是媒體焦點。