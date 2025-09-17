林岱樺：民進黨須面對支持度下滑　具體改革

綠委林岱樺接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月17日電（記者 張穎齊）民進黨大罷免大失敗，聲勢重挫。力拼贏得民進黨高雄市長初選的“立委”林岱樺17日表示，民進黨必須面對支持度下滑的事實，以具體的改革行動，說真話、做實事，才能重拾民眾對民進黨的信心。



民進黨2026高雄市長選舉，有意參選者包括林岱樺、綠委邱議瑩、新潮流綠委賴瑞隆、新潮流綠委許智傑。根據《鏡報》委託山水民調公司所進行的16日最新民調結果，賴瑞隆與中國國民黨籍“立委”柯志恩對比，獲得41.8%的支持度，略高於柯志恩的38.5%。黨內互比方面，賴瑞隆的支持度為25.9%居冠，林岱樺的支持度為25.2%居次，邱議瑩15.2%、許智傑11.5%。



林岱樺說，面對大環境、進行大改革，鞏固大高雄，這是她義無反顧的責任。當大家在宣傳民調第一的同時，應該認真思考，贏回民心重要？還是宣傳數字重要？改革比較重要？還是派系選邊站重要？初選時程重要？還是贏得大選重要？這是民進黨必須面對的問題。



另外針對高雄美濃大峽谷事件，林岱樺表示，她今天有邀集“中央”和地方的行政部門，聽取民眾和業者的心聲。首先要求“法務部”和“警政署”協助市府打擊非法掩埋。最重要的是要求“中央”在2周內，協助地方尋找合法的土石掩埋去處，以短中長期的目標，積極解決問題。面對受傷的土地，我們應該積極打擊非法，尋找解決方法，任何的政治操作對鄉親都是沒有幫助的。