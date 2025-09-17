吳宗恩：缺工、成本高　台餐飲產業須轉型

亞尼克董事長吳宗恩17日在高雄出席活動並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）有關台灣餐飲業景氣走向，從7年前就展開數位轉型推出蛋糕販賣機、並以販售生乳捲出名的亞尼克董事長吳宗恩向中評社表示，缺工嚴重、原物料成本高是各行各業最大問題，疫情解封海外旅遊熱潮讓內需較辛苦，關稅可能也讓消費者觀望，但民以食為天，他這幾年數位、實體、網購3軌並行打平業績，餐飲也得拚轉型找活路。



“亞尼克”是台灣生乳捲專賣店，2000年從新北萬里小店發跡起家，現在全台有22家實體店面，最特別的是，亞尼克7年前就自己開發“YTM蛋糕販賣機”（Yannick To go Machine，簡稱YTM），配合數位轉型來擴大佈局。YTM在台北捷運有51個據點，17日也在高雄捷運完成10個據點，並舉辦記者會。



不過數位轉型與拓點布局並非那麼順利，第一，去年因為捷運許多站點的機台使用率低迷，趁租約告一段落將原本54個站點刪減到剩下17個站點，並在投資建置二代機；第二，從2018年它首度推行智慧販賣機YTM以來，目前機台貢獻的營收占比僅占整體2%，完成布局二代機後，今年佔整體單月最高有突破10%的成績。



另外，亞尼克去年還曾因為一次汰換6間門市，當時備媒體報導倒店潮，遭到誤會。經過立即開記者會澄清，是因為缺工造成門市後勤人力缺乏，以及原物料固定成本高漲，因此調整經營策略。“有一些店1、2年都請不到店長，這很嚴重，不是短期能解決的問題”吳宗恩去年一番話，道盡台灣嚴重缺工問題。



吳宗恩17日出席“亞尼克YTM高雄捷運站點啟動”記者會。針對今年拓點的策略方面，吳宗恩指出，不管在招募工廠或門市人員還是有一點困難，所以還是希望往數位的方面投入，實體店還是有在拓展，只是改選在百貨公司櫃位，店面也不會太大，考量到人力的部分。



關於數位轉型的部分，吳宗恩認為，傳統門市、網路購物、智慧販賣機，都是每個企業必須深入了解經營的，不能說都轉數位化，傳統通路就不要，最好採“三軌並行”。他這幾年就是在做怎樣讓客人更容易取得產品，YTM是比較容易的渠道，有9成以上消費者都非會員，是接觸新消費者的好方式。



餐飲業的景氣，吳宗恩表示，今年會比較辛苦一點，每個行業在每個世代都有經營上的困難，所以要不斷創新，且要回到產品本質上面，把東西做好，只要好吃，回頭客就會增加，就是這樣。尤其缺工問題、原物料的浮動都是各行各業會遇到的問題，所以每隔一段時間商品都要做調整。

