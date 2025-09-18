徐國勇說台灣無光復節　詹江村要徐滾回日本

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月18日電（記者 盧誠輝）民進黨秘書長徐國勇認同美國提出台灣地位未定論，並稱台灣沒有光復節，引發爭議。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，台灣光復節的意義是希望大家都能銘記於心，記取台灣過去曾被日本殖民統治的這段恥辱，徐認賊作父的說法相當令人不齒。



美國在台協會（AIT）日前聲稱，《開羅宣言》、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》等二戰文件，並未決定台灣的最終政治地位。民進黨秘書長徐國勇16日加碼說，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，所以沒有什麼台灣光復節，日本拋棄台灣時，台灣地位未定，所以那時的台灣人民都是日本人。



詹江村指出，只要是台灣人都應該知道自己的祖先來自哪裡，台灣人的姓氏、祖先和信仰是從哪裡來的。徐國勇說台灣人是日本人，但台灣人有在拜日本神嗎？有人姓日本姓氏嗎？徐國勇說台灣光復之前是日本人，那難道香港在1997年回歸之前就都是英國人嗎？



他強調，徐國勇這樣的說法根本是數典忘祖、賣祖求榮，認賊作父的說法相當令人不齒。過去日本人屠殺了多少台灣人，甚至當時的台灣慰安婦直到現在仍未獲得日本給個交代與道歉，難道這些徐國勇都忘了嗎？



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村提到，徐國勇曾擔任過“內政部長”、“行政院”發言人與“政務委員”，一個位高權重的昔日官員，現在連“台灣沒光復節”、“台灣人是日本人”這種話竟然都講得出口，徐國勇乾脆滾回日本去當官，不要再繼續留在台灣丟人現眼了。

