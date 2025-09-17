新任藍黨魁牽動藍白合　陳智菡盼好溝通的人

民眾黨“立院”黨團主任陳智菡。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北9月17日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，前台北市長郝龍斌也決定參選。由於郝過去對台灣民眾黨前黨主席柯文哲的言論，引發外界擔心郝恐造成藍白不合。民眾黨“立院”黨團主任陳智菡17日表示，郝龍斌願聲援柯文哲司法案及對國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平做明確說法，她認為是正面的，但無法判斷對方是否為國民黨最好人選，只希望是比較好溝通的人選。



陳智菡17日中午接受《中午來開匯》網路節目訪問，主持人黃光芹詢問，郝龍斌即將要領表登記，民眾黨在藍白合作上，可以接受怎麼樣的國民黨主席人選？陳智菡回應，自己無法代表民眾黨想法，但她個人認為，自己會以2024經驗來說，“我希望是真的可以溝通的（人選）”。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，19日登記截止。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多。截至今天中午以前，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源和前“國大代表”蔡志弘共5人，前台北市長郝龍斌已發出媒體採訪通知，明天早上10點半將至中央黨部領表，將是第6人。



根據《中時新聞網》報導，陳智菡提及，過去郝龍斌擔任市長期間，很照顧當時擔任記者跑北市府的她與許甫，所以郝龍斌打算競選時則釋出友善動作，有先透過幕僚與他們接觸，並表達想聲援柯文哲，但同時有說明其立場，也就是因為過去曾當過台北市長，對京華城案有主觀想法，但對於司法審理動作看不下去，因此想聲援柯文哲。



陳智菡指出，郝龍斌在接受專訪時明確表達，國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平要為了自己言論負責，並希望國民黨人謹言慎行，“對於這樣的明確表態，我個人是肯定，因為不能每次都說需要民眾黨的票、希望民眾黨幫忙反罷免，結果回過頭來又踩我們，但他們（國民黨）裡面就是有這種人”。

