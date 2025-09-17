賴感情溫度比柯低　林濁水：須痛下決心面對

賴清德的感情溫度比柯文哲低，林濁水示警，民進黨的苦日子恐怕只有繼續下去。（照片：林濁水臉書） 中評社台北9月17日電／《台灣民意基金會》16日公布最新民調顯示，賴清德的“感情溫度”僅43.34度，低於涉圖利案被羈押一年，近日才交保的台灣民眾黨前主席柯文哲的48.81度。民進黨前“立委”林濁水17日在臉書發文示警，若再不痛下決心認真面對自己“所不了解的現實”，在基本的戰略、價值上做根本性的改轅易轍，民進黨的苦日子恐怕只有繼續下去。



林濁水表示，儘管柯文哲和賴清德都愛講很威的“犀利話”，以致頻頻出包，但一個變幻無常、翻雲覆雨，兼弊案連連，以致感清溫度一路下降，如今48.8度，處“冰冷狀態”，另一個雖然拘謹潔身自愛，但民眾的感情溫度竟然更低，令人震撼。



林濁水認為，這清楚指出，人品肯定不是造成這可怕現象最關鍵所在，再看漂亮的經濟指標，可知政策執行失誤也非最關鍵所在，而進一步對照趨勢圖，關鍵時刻是大罷免，然而大罷免走到大失敗，冰凍三尺非一日之寒。



林濁水說，整個政局走到如今極端異常的境地，脫困非大開大閤、擺脫累積出這不幸現象的慣性思維，長期依賴的戰略路徑不可，絕對不是賴清德“息事寧人”的“四個調整”可以奏效。



林濁水也示警，若再不痛下決心認真面對自己“所不了解的現實”，在基本的戰略、價值上做根本性的改轅易轍，民進黨的苦日子恐怕只有繼續下去。