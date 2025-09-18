美拋台灣地位未定論　黃奎博提出兩觀察角度

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）13日表態“台灣地位未定”，引發議論。政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，AIT的表態關鍵在於是臨時發生的單一事件，還是事前安排？若是前者，只是延續1979年來美國盡量不對台灣的政治地位做出判斷，但若是事前安排，則是向中國大陸釋放某些政治訊息，藉以在中美台判中增加籌碼，也代表隨時能改變。



黃奎博說，美國的動態仍需更多事件觀察，但很難相信特朗普政府是想鼓勵“台灣獨立”，因這對中美互動一點好處都沒有。而無論美國有意或無意，未來台灣可能會面臨中國大陸在國際外交上更大力的打壓。



AIT近日拋出“台灣地位未定論”，認為《開羅宣言》《波茲坦公告》和《舊金山和約》等戰後文件“未決定台灣最終政治地位”，而美國務院也確認AIT說法符合華府立場，“已經精準的傳達了訊息”，並重申美國不認同中國大陸刻意扭曲二戰期間文件來脅迫台灣、企圖征服台灣的行動。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，這件事表面看起來似台灣媒體訪問AIT發言人的回應，關鍵在於這到底是臨時發生，還是事前安排？若是前者，他會傾向認為是AIT延續美國自1979年後的政治看法，也就是盡量不對台灣的政治地位做出判斷，甚至是對台灣的主權地位不採取任何立場。



黃奎博話鋒一轉地說，但若是事先安排好的，就代表美國想藉著強調台灣的政治地位沒有被《開羅宣言》《波茲坦公告》和《舊金山和約》決定，而向大陸釋放某些政治訊息，進而變成中美談判過程中，美國手上的籌碼，而因為這個籌碼是政治的，隨時可以改變，對美國而言進可攻、退可守。

