中評關注：國民黨主席選舉世代交替出戰守成

國民黨主席選舉將於19日截止領表登記。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉領表登記作業將在19日截止，在前台北市長郝龍斌決定參選後，態勢趨明朗，將由郝背後代表的守成派，對決前藍委鄭麗文和藍委羅智強代表的世代交替派，最終結果由誰勝出，目前尚無法斷定。但藍營上下的共識是不希望這次的主席選舉內耗過於嚴重，影響了擊退大罷免後，好不容易凝聚的士氣和逐漸上升的支持度。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，19日登記截止。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，但截至17日為止，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源和前“國大代表”蔡志弘共5人，郝龍斌訂18日早上10點半將至中央黨部領表，是第6人。羅智強和鄭麗文兩人則分別將在18日上午正式登記參選。



此次的主席改選，牽涉到2026縣市長地方選舉和2028大選的提名，在黨內盼望的人選、台中市長盧秀燕宣布不參加後，選局呈現百家爭鳴狀況，表態參選者和被點名者一度上看兩位數，但在本周正式領表，18、19日進行登記的作業階段，情勢也隨之明朗。



綜觀目前情勢，接下來的主要競爭可能呈現郝龍斌、鄭麗文和羅智強的三足鼎立。其中，原本就因其父親郝柏村受到部分軍系支持的郝龍斌，在獲得屬於本土藍的多位議長串聯支持，類似吃下了“大力丸”後決定參選。



據瞭解，全台各地的藍營議長並非全部選擇支持郝，也有一些議長有自己屬意人選，比例大約呈現7比3，而這些支持郝的議長們，主要也是想要打安全牌，盼在明年底盧秀燕卸任前的這段時間，國民黨能至少守成，別出亂子，直到盧宣布挑戰大位前，黨中央別成為盧的負分，才有利增加重返執政的可能性。



因此，郝龍斌背後代表的就是類似的守成派，而郝較溫和、好說話的性格，比較不會衝擊本土派系現有的地方版圖和利益，加上他曾任台北市長和黨副主席的經歷夠份量等等因素，就是他們支持的原因。

