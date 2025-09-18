吳子嘉看民調示警　綠明年可能丟掉台南

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／根據台南市長選舉最新民調顯示，如果民進黨由“立委”陳亭妃對決中國國民黨籍“立委”謝龍介，會以5個百分點勝出；謝龍介若對戰綠委林俊憲，以12個百分點勝出。《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，根據此民調，民進黨有可能會丟掉台南，藍委謝龍介會當選。



根據《TVBS民調中心》15日公布的最新調查顯示，若台南市長選舉是由綠委陳亭妃對決藍委謝龍介，陳以41%的支持度領先謝的36%，差距僅5個百分點。但若改推綠委林俊憲，謝龍介則以44%大幅領先林俊憲的32%，雙方差距達12個百分點。



根據台媒報導，吳子嘉17日在《董事長開講》節目中表示，按照目前《TVBS》的民調來看，民進黨有可能會丟掉台南，藍委謝龍介會當選。最重要的是，民進黨會分裂分成兩塊，陳亭妃一塊、林俊憲一塊。他斷言這兩個人不會整合，因為他們兩個鬥了20年。而在民進黨分裂的情況下，謝龍介有可能會當選，這是第一個可能性。



吳子嘉接著說，第二個可能性，按照現在這個民調看來，陳亭妃有可能出線。陳亭妃若出線，8到9成的台南市議員跟陳亭妃不合，不會支持陳亭妃，會支持林俊憲，賴系人馬都跟賴清德走。陳亭妃一個人帶3、5個議員去選台南市長，大部分的議員都反對她，陳亭妃這個市長要怎麼選？



吳子嘉更指出，第三個可能性更惡劣，若非要讓林俊憲出線，那就是選對會主要召集人邱義仁講的困難的選區，那就是延後民進黨內初選。



吳子嘉認為，如果台南讓陳亭妃當選市長，事情更大條，變成賴清德高血壓。所以為何找邱義仁來當選對會的主任委員，那是因為邱義仁的輩分夠。而民進黨的傳統，若輸掉，黨主席要下台。但吳認為這次不會，因為賴清德這個黨主席若下台，2028大選就不用選了。



該民調是TVBS民意調查中心於2025年9月8日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1，211位20歲以上台南市民，其中拒訪為204位，拒訪率為16.8%，最後成功訪問有效樣本1，007位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。