徐國勇喊沒光復節　郝龍斌點名賴是否同意？

民進黨秘書長徐國勇說，沒有台灣光復節，郝龍斌點名賴清德表示，您是否同意？（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北9月18日電／針對民進黨秘書長徐國勇16日指出，沒有台灣光復節，將參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌17日在臉書發文點名民進黨主席賴清德，郝問，對於徐國勇的言論是否已威脅到“中華民國”的“國家安全”？您是否同意他的說法？



郝龍斌表示，徐國勇否定光復節，又支持“台灣地位未定”的謬論，令人失望和憤怒。這麼多年來，“中華民國”政府在台澎金馬舉辦了無數次大大小小的選擧，民進黨人也有3位先後選上“中華民國總統”，如果台灣沒有光復，如果台灣地位未定，“中華民國”政府如何能依據“中華民國憲法”，舉辦那麼多次的民主選舉？尤有甚者，如果台灣沒有光復，難道它依然是日本的殖民地？那徐國勇難道是日本殖民帝國的前“內政部長”？



郝龍斌說，“開羅宣言”明載：二次戰後，台灣和澎湖應歸還“中華民國”，徐國勇要否認這段珍貴的史實嗎？



郝龍斌指出，台灣地位未定論是美國用來對付大陸的謀略，台灣無法同意，因為這將影響我們台灣人是台灣現在和未來的唯一擁有者的事實。他強調， 台澎金馬絕對不是有待拍賣的“法拍屋”，這36193平方公里的美麗土地是我們2330萬台灣人所共有，我們就是這片大地的主人。任何人說台灣地位未定，他就是我們台灣人共同的敵人，對付敵人，我們絕不妥協，我們一定奮戰到底。



郝龍斌更表示，我們在此要請教賴清德，貴黨秘書長徐國勇的言論是否已威脅到“中華民國”的“國家安全”？更重要的是，您是否同意他的說法？