拼黨魁！退將挺郝龍斌、軍系基層青睞鄭麗文

前國民黨副主席郝龍斌。（中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／中國國民黨主席選舉，軍系向來是兵家必爭之地，前台北市長郝龍斌本身就與軍系親近，不過這次不少軍系基層也看好前“立委”鄭麗文，鄭今天登記將率一群軍系基層陪同登記，展現獲軍系支持的成果；鹿死誰手還難料。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，19日登記截止。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，但截至17日為止，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源和前“國大代表”蔡志弘共5人，郝龍斌訂18日早上10點半將至中央黨部領表，是第6人。羅智強和鄭麗文兩人則分別將在18日上午正式登記參選。



郝龍斌是已故前“行政院長”郝柏村之子，郝柏村在軍系的影響力相當強大，郝龍斌自然與軍系各路人馬非常熟悉，不少退役將領與軍官都是以前郝柏村的下屬，這讓郝龍斌與軍系長輩的情感相當深厚，郝龍斌過去幾次參選主席，軍系也是力挺。



根據《中時新聞網》報導，郝龍斌日前還未決定參選時，就有39位退將聯名支持郝龍斌，一致公認郝是最適任主席人選。其中多名在政府擔任高官的部長級退將，連署名單可謂“滿天星斗”。



不過，郝龍斌走高階將官路線，基層軍士官以及軍眷這次則把目光轉向鄭麗文。主要是看上鄭麗文論述能力，鄭麗文雖是民進黨“跳槽”來國民黨，卻也成為她的強項，因為軍系基層盼新主席“有戰力”，深信熟知民進黨戰法的鄭麗文能知己知彼，百戰百勝，率領國民黨擊敗民進黨。