拆賴清德合體看板　陳亭妃：我是最強候選人

綠委陳亭妃與賴清德合照文宣，依民進黨規定，初選期間須撤下。（照片：陳亭妃臉書） 中評社台北9月18日電／民進黨選對會17日通過，欲爭取提名者在完成程序前，禁用賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰及選對會成員的相關圖像、簽名、影音等內容。競逐2026台南市長的民進黨籍“立委”陳亭妃17日在臉書發文表示，她已經請團隊協助，在規定的兩周內全面撤下與賴清德的合照看板，確實遵守黨內規範。



陳亭妃同時向黨中央喊話，她過去對戰國民黨籍“立委”謝龍介5戰5勝，是真正打贏國民黨的最強候選人。



陳亭妃指出，民進黨選對會正式將“禁大咖”條款寫得更清楚，明定在初選過程中不得使用賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、選對會成員作為看板文宣。她也已經請團隊協助，在規定的兩週內全面撤下與賴清德的合照看板，確實遵守黨內規範。



陳亭妃表示，未來初選民調將採取與國民黨參選人對比的方式進行，因為民進黨必須推出能夠真正打贏國民黨的最強候選人。



陳亭妃說，這段時間，媒體陸續公布一些台南市長初選民調，謝謝大家給她的支持與鼓勵。但民調數字背後，更提醒她不能鬆懈，唯有更加努力，才能守住台南這個民主聖地，為2028賴清德的連任奠定最穩固的基礎。



陳亭妃表示，有信心，也有責任。因為衹有她能以27年的政治經驗，迎戰所有挑戰。過去和國民黨謝龍介五次交手，三次議員、兩次“立委”場場勝出，展現壓倒性優勢。



陳亭妃提到，從23歲擔任議員開始，一路走來始終堅守崗位，從未離開地方。27年來，與市民建立的情感與連結，是她最大的力量，也是和其他人最不同的地方。因為她始終蹲點在第一線，守護著大家。



“團結努力.守住台南”，陳亭妃強調，會繼續一步一腳印，苦幹實幹，找回人民的信任感，贏得最後的初選民調勝利，取得2026台南市長民進黨提名。第六次對決謝龍介，有信心六戰六勝。