國民黨主席選舉四強爭霸　羅智強不擔心分裂

國民黨主席參選人、藍委羅智強。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／中國國民黨主席10月18日改選，前台北市長郝龍斌、前“立委”鄭麗文、“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中四強競逐。羅智強對此表示，樂見有許多月亮參選，“但太陽一個就夠”。針對外界擔憂此次選舉會否造成藍營內部分裂，他認為，“沒有這麼嚴重”。



根據《中時新聞網》報導，羅智強17日接受廣播節目《POP大國民》專訪，被問及有支持者擔憂黨魁角逐之戰，是否會讓黨內因此四分五裂？他重申，黨主席的任務就是要讓藍營重返執政，國民黨過去在選戰中落敗，就是因為不團結、刀子向內。而自己宣布參選至今，未對任何人口出惡言，“基本上我這把刀子如果夠鋒利，是留著對付‘總統’賴清德，不會砍向同志，何必呢”！



對於參選黨魁人數眾多，羅智強進一步說明，國民黨不會因為黨主席選舉而四分五裂，“沒有這麼嚴重”。大家把政見、人格特質、戰功等，都拿出來給大家檢驗。而他也樂見看到這麼多月亮參選，“但太陽一個就好。”



羅智強總結過去七次“總統”大選的經驗，“有兩次是贏的，都是一個太陽，五次輸的都是因為有太多太陽”。他強調選黨主席對他來說不是最重要的事，下架賴清德才是他認為最重要的，“否則我不需要提這些政見”。



