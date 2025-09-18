民進黨初選看板禁大咖　賴瑞隆緊急換新

綠委賴瑞隆18日舉行運動風競選看板記者會，強調年輕時曾是鉛球選手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）民進黨為維持初選公平性17日公布“禁大咖條款”，爭取民進黨高雄市長初選的綠委賴瑞隆18日上午隨即在高雄左營自由黃昏市場放上最新的個人看板，主打運動風，強調自己年輕曾是鉛球選手，用“穩重、推進”呈現運動員精神和賽場拚勁。對於看板更換規劃，賴瑞隆僅說會陸續更換。



民進黨選對會17日在中央黨部召開第2次會議，身兼共同召集人的黨秘書長徐國勇轉述，為維持初選公平性，欲爭取提名者在選前禁用正副“總統”、“閣揆”及選對會成員的相關圖像、簽名、影音等內容，被解讀為“禁大咖條款”。



對此，賴瑞隆表示，未來會來陸續更換，也會有不同風格，不會全部衹有運動風，包括有“支持賴瑞隆、延續高雄光榮”標語的個人形象看板。他強調自己是最熟悉市政的候選人，希望進入市政府，全力為高雄打拼。



對於看板設置地點選擇，賴瑞隆表示，自由黃昏市場是非常多人採購的地點，他自己小時候也是在菜市場長大的，他的母親曾在市場賣過肉粽與水果，市場是很有感情的地方，希望讓更多人認識自己年輕時也是運動選手，有著毅力、耐力的特質。



賴瑞隆18日上午在高雄市左營區孟子路與子華路口放上“穩重不爆衝 推進不餘力”新一波的運動風競選看板，綠委李柏毅、民進黨籍高雄市議員黃文志與黃彥毓、自由體能訓練師王昱翔等人共同出席記者會。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選競爭激烈。