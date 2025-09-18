羅智強謝老大哥傅崐萁給機會　向軍公教拉票

左起，公教軍警消聯合總會長林永吉、藍委羅智強及國民黨團總召傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電(記者 俞敦平)台灣公教軍警消聯合總會今天舉行“停砍公教退休金，合理調整退休金”記者會，多位藍委現身聲援，顯示對軍公教群體的高度重視。過程中，正在致詞的中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，看到今日忙於國民黨主席參選登記的羅智強中途趕場現身，特別暫停發言並禮讓他先發言。羅智強則親切稱傅崐萁“老大哥”，並強調自己一路支持軍公教警消，承諾將推動年改列為“第一優先法案”。現場掌聲與加油聲不斷，支持者更高喊“凍蒜”，氣氛熱烈。



公教軍警消聯合總會等團體舉行“停砍公教退休金，合理調整退休金”記者會，呼籲政府保障軍公教人員退休權益，停砍所得替代率。現場聚集多位藍營要角，包括“立法院”黨團總召傅崐萁，以及“立委”羅智強、陳玉珍、王鴻薇、張智倫、廖先翔、賴士葆、林德福，前桃園縣長吳志揚也以總會副總會長身分到場。



在傅崐萁發言進行到一半時，因忙於國民黨主席選舉登記的羅智強才匆匆趕到會場。傅崐萁一見羅現身，立即介紹他的到場。忙著趕場的羅智強一來就表示：“不好意思，因為總召是好老大哥，所以跟大家借一點時間。”希望能先行發言。他以“老大哥”親切稱呼傅崐萁，展現尊重之意，而傅崐萁也隨即暖心停下致詞，禮讓羅智強先行發言。



羅智強致詞時直接詢問台下眾多的軍公教警消到場的代表，誰是軍公教警消最堅定的支持者，台下群眾也立刻高喊羅智強回應。對於台下的高聲支持，羅智強也很滿意地繼續說道，“大家看直播就知道，我一路挺到底。”他並強調，本會期身為國民黨團書記長，已和總召達成共識，將“年金改革”列為“立法院”的“第一優先法案”，不是一般的優先法案，而是最優先推動的核心工作，要合理調整所得替代率，還給軍公教人員應有的尊嚴。



最後，羅智強更不忘替自己拉票，向在場國民黨員喊話：“在座黨員，請大家票投羅智強，國民黨一定強！”台下支持者也報以“凍蒜”呼喊，掌聲與喝采不斷，顯示他在軍公教警消的群體中頗具人氣。