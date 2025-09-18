鄭麗文、羅智強登記參選黨主席　郝龍斌領表

前台北市長郝龍斌在戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康的陪同下完成領表。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉今、明兩天進行領表和登記作業，前國民黨籍“立委”鄭麗文今早在軍系和婦女團體的大陣仗陪同下完成登記；另一位參選人、黨籍“立委”羅智強也在同時間進行登記，近十位藍委陪同他前來，加上支持者的加油吶喊，氣勢也相當不錯。兩組人馬雖然強碰，但在中央黨部門口前都彼此互相加油，強調兄弟登山各自努力。



而昨天才決定參選的前台北市長郝龍斌，今天沒有發動支持者前來助威，僅在戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康的陪同下完成領表。郝也身穿戰鬥藍的衣服，訴求和趙少康同一陣線，要團結國民黨下架賴清德。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表作業，18、19日兩日則為領表和登記作業。表態參選國民黨主席選舉的人選眾多，但至17日為止，領表成功的包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源和前“國大代表”蔡志弘共5人，郝龍斌今日完成領表後為第6人。羅智強和鄭麗文兩人則在今早完成登記參選。



此次的主席改選，牽涉到2026縣市長地方選舉和2028大選的提名，在黨內盼望的人選、台中市長盧秀燕宣布不參加後，選局呈現百家爭鳴狀況，表態參選者和被點名者一度上看兩位數，但在本周正式領表，18、19日進行登記的作業階段，情勢也隨之明朗。