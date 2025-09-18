藍委支持停砍公教退休金　列本會期優先法案

公教軍警消聯合總會舉行“停砍公教退休金、合理調整退休金”記者會，多位藍委出席力挺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電(記者 俞敦平)公教軍警消聯合總會18日舉行“停砍公教退休金、合理調整退休金”記者會，並嚴正駁斥“銓敘部”以偏頗數據栽贓、抹黑與甩鍋公教人員。現場多位中國國民黨籍“立委”出席力挺，強調年金改革應立即停止遞減，並隨物價合理調整退休金。國民黨籍“立委”們一致表示，本會期將把相關修法列為優先處理，展現對軍公教群體的重視與支持。



公教軍警消聯合總會18日於台北召開“停砍公教退休金、合理調整退休金”聯合記者會，總會長林水吉與副總會長高誓男共同主持，並有全台多個公教退協及教育工會連署參與，代表們呼籲政府保障軍公教人員退休權益，停砍所得替代率。現場聚集多位藍營要角，包括“立法院”黨團總召傅崐萁，以及“立委”羅智強、陳玉珍、王鴻薇、張智倫、廖先翔、賴士葆、林德福，前桃園縣長吳志揚也以總會副總會長身分到場。此舉顯示國民黨對軍公教群體的議題格外重視。



與會的代表們指出，民進黨政府長期以錯誤資訊誤導民眾，將退休公教描繪為“繳少領多”，實則自2018年實施年改以來，公教退休所得替代率大幅下修，退休人員生活受到沉重打擊。代表們強調，此次訴求是“停止遞減並合理調整”，而非恢復原制；同時批評“銓敘部”未盡雇主責任，卻反覆以退撫基金財務說詞恐嚇民眾，應立即停止對退休公教的抹黑。



多位國民黨“立委”也到場聲援。“立法院”國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團將把“停砍公教年金”列為本會期首要優先法案，強調要守住軍公教的權益。林德福指出，年改違反“法律不溯及既往”與信賴保護原則，在物價高漲與公務員人力下滑的背景下，政府不應“不食人間煙火”，更應以公平合理的態度處理軍公教退休保障。