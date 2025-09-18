民族浩氣書畫展　兩岸揮毫紀念抗戰80周年

兩岸書法家透過視訊共同書寫“民族浩氣，翰墨千秋”替書畫展覽揭幕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）紀念抗日戰爭勝利及台灣光復80周年，中華翰維文化推廣協會與中國宋慶齡基金會合辦“民族浩氣.翰墨千秋”兩岸書畫巡迴展，首站在台中逢甲大學展出，今天辦開幕式，兩岸書法家透過視訊共同揮毫，寫出“民族浩氣，翰墨千秋”替展覽揭幕。該展覽彙集兩岸書畫家優秀作品，以筆墨紀念抗戰歷史，展期至10月13日，年底將移往北京展出。



“民族浩氣.翰墨千秋”兩岸書畫巡迴展作品內容精選自1895年《馬條約》篆訂、乙未戰役爆發，到1945年八年抗戰勝利、台灣光復期間的兩岸各界名人名句，徵集兩岸老中青三代書畫家以筆墨書寫演繹，展現那段波瀾壯闊的歷史場景、情境與心境。



中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖受訪表示，今年逢抗日戰爭勝利及台灣光復80周年，是中華民族值得紀念的年度，兩岸藝文工作者以文化交流的角度切入紀念這段歷史，並且舉辦兩岸巡迴展覽，意義非凡。尤其台灣選在逢甲大學展出，丘逢甲先生是在台抗日志士，展覽開幕式更巧在九一八，是相當精妙的巧合，也讓展覽增添意義。



本次參展藝術家橫跨兩岸老中青書法家與國畫家，書法作品涵蓋篆、隸、楷、行、草五種書體，國畫作品則包括人物、山水、花鳥等多元類型。創作內容主要節錄自當年台灣仕紳抒發家國情懷的詩文、抗戰期間英雄志士激勵人心的言語與詩句；更有藝術家以擅長的筆墨提出對民族浩氣的銓釋，極具閱讀性與觀賞性。