鄭麗文：918國恥日參選　肩負歷史使命

前藍委鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉今、明兩天進行領表和登記作業，前“立委”鄭麗文在軍系和婦女團體等支持者大陣仗陪同下完成登記。她強調，今天是918國恥日，參選黨主席肩負重大歷史使命，沒有國民黨就沒有“中華民國”，若“中華民國”沒有持續存在，也將沒有國民黨，兩者榮辱與共。



九一八事變是指1931年9月18日日軍突襲瀋陽的軍事行動，接著佔領東三省全境。



鄭麗文說，希望所有國民黨同志和她一樣，記得總理孫中山所說，革命尚未成功，同志仍需努力，莫散了團體，休了志氣，“我們必須為保衛“中華民國”戰鬥，夙夜匪懈努力不止”。



鄭麗文也痛批，會選在918登記，也是因為現在的執政黨附和美方講台灣未定論，民進黨祕書長徐國勇說沒有台灣光復節，如果沒有“中華民國”，哪來民進黨吃香喝辣，他們享盡“中華民國”的榮華富貴，吃光抹盡卻背叛國家，不可原諒。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表作業，18、19日兩日則為領表和登記作業。鄭麗文今天上午在軍系和婦女團體支持者夾道歡迎下，前往中央黨部登記，另外還有前“國安會”副祕書長楊永明、黨籍“立委”牛煦庭等人陪同。



鄭麗文說，之前黨主席選舉有紛擾，希望從今天參選同志們完成登記後，黨中央可以辦一場乾淨公平公開的選舉。絕對沒有內定私相授受，展現國民黨泱泱大黨的風範。

