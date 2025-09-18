傅崐萁：登記截止前審慎考量是否參選黨主席

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席改選進入領表階段，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今受訪時表示，他會在登記截止前審慎考量，再向民眾報告是否參選。他強調協調優先，避免黨內惡性競爭，並呼籲不論誰當選主席，都應以壯大國民黨為目標，攜手迎戰2026九合一選舉與2028大選。傅崐萁也重申，國民黨與民眾黨保持良好溝通，在野合作才能制衡民進黨。



國民黨主席選舉18日起展開領表，黨內各方人選動態引發關注。傅崐萁18日受訪時指出，他尚未做出最後決定，將在所有人完成領表登記後，再做審慎討論並向全台報告是否參選。他坦言不排除投入主席選舉，但強調首要是黨內協調，以避免因競爭造成分裂。



傅崐萁表示，國民黨必須將2026九合一選舉和2028大選視為最重要目標，主席改選只是過程，不論最後誰出線，都應團結一致。他呼籲同志們“理性良性競爭”，不要互相攻擊，唯有團結合作，才能讓國民黨重新壯大，贏回執政權。



在談到在野合作時，傅崐萁指出，國民黨與民眾黨一直保持暢通的協商管道，過去許多攸關民生與社會正義的法案，都能順利討論。他相信，未來若藍白能持續合作，將能發揮更大力量，制衡民進黨政權，守住台灣的民主與自由。