郝龍斌：兩岸溝通交流應加強　和中才能保台

前國民黨副主席郝龍斌受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨前台北市長、前副主席郝龍斌今日上午在戰鬥藍發起人趙少康陪同下，前往中央黨部進行主席選舉領表，明天將正式登記參選。郝龍斌強調，如果當選黨主席，他要推倒民進黨的2個神主牌，“台獨黨綱”與非核家園，因為“台獨黨綱”造成台灣危險，賴清德背叛台灣，就是因為“違憲”的“台獨黨綱”。



對於外界指郝不利藍白合，郝龍斌主動表示，未來藍白合不只是趨勢，而且一定要做到。他也再度宣示，2028絕對不會參加大選，要當“造王者”、“造后者”。



郝龍斌也說，民進黨一再強調的抗中保台，這次大罷免已經清楚告訴大家是一場騙局，台灣唯有和中才能保台，應該加強兩岸之間的溝通對話交流。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表作業，18、19日兩日則為領表和登記作業。昨天才決定參選黨主席的郝龍斌，今天上午在趙少康的陪同下前往中央黨部繳交20萬元的費用，並完成領表作業，將在明天登記參選。



郝龍斌在受訪時強調，以自己過去在政府與黨內的歷練以及人脈，最重要的是大家信任他，相信未來可以整合在野勢力，而且他宣示，2028絕對不會參加大選，要當“造王者”、“造后者”，也絕對不會利用黨主席的身分謀取個人政治利益，參選目標衹有一個，就是要贏，未來的黨主席定位就是穩定大局、邁向勝選。



郝龍斌表示，這次選舉看到非常多黨內菁英參與，期盼大家進行一場君子之爭，尤其要展現國民黨的跨世代戰鬥力，大家經常提到“吳伯雄2.0”，前主席吳伯雄當年團結黨內、整合在野，爭取到2008勝選、“國會”過半，這就是大家對於未來黨主席的期許，也是他要努力的目標。