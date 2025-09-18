藍委批徐國勇切割歷史　搞“台獨”認知作戰

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電（記者 俞敦平）民進黨秘書長徐國勇近日在直播中稱“沒有什麼台灣光復節”，引發藍營強烈反彈。中國國民黨籍“立委”王鴻薇質問賴清德“到底是哪一國‘總統’”，直批綠營切割歷史。國民黨籍“立委”陳玉珍則強調光復節是“中華民國”歷史事實，指民進黨此舉形同“台獨”認知作戰，警告不應誤導民眾。此爭議再次引爆“護史”與“去中國化”的政治對撞。



近日徐國勇在網路直播節目中表示，當年日本投降後，盟軍最高統帥麥克阿瑟指派中國戰區統帥蔣介石代表盟軍接收台灣，因此他認為“沒有什麼台灣光復節”。這番話迅速引發輿論風暴。



王鴻薇受訪時直斥徐國勇“黑白講”，痛批這是刻意扭曲歷史。她質問賴清德，若沒有台灣光復節，那“你到底是哪一國‘總統’？”她並指出，民進黨一方面利用歷史符號操作選舉，一方面卻切割“中華民國”傳承，這種矛盾做法已經引起社會不滿。



陳玉珍則回應，光復節是“中華民國”的歷史事實，民進黨不應否定。她指出，若沒有光復，哪來今日的“中華民國總統”？這樣的言論根本是錯誤的認知作戰，實質上就是在推動“台獨”。她強調，歷史不能被扭曲，“國家定位”更不能模糊。