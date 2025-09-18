炸出供電危機　藍委批綠能源政策意識形態化　

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月18日電（記者 俞敦平）高雄興達電廠日前發生天然氣管線爆炸，引發外界對供電安全憂慮。中國國民黨籍“立委”王鴻薇批評此事件顯示政府能源政策錯誤，台電被迫要求企業降載，甚至啟用燃油機組因應，反映台灣電力結構過於脆弱，難以支撐產業發展。國民黨籍“立委”陳玉珍則指出，能源決策被意識形態綁架，電力短缺已經威脅到半導體等關鍵產業，呼籲政府放下政治算計，務實面對供電挑戰。



高雄興達電廠近日傳出天然氣管線爆炸事故，火勢一度延燒，引發南部電力供應緊張。台電雖強調全台電網未出現大規模跳電，但仍動員燃油備用機組並要求部分企業降載，以確保系統穩定。這起突發事故，不僅凸顯基礎設施維護問題，也讓能源政策再度成為政壇焦點。



王鴻薇在受訪時表示，興達電廠爆炸不僅是一場工安事件，更揭示能源政策的長期錯誤。她批評政府長期堅持單一路線，造成供電結構脆弱，一旦發生意外，台灣就陷入供電吃緊的風險。她特別指出，全球產業正加速發展人工智慧，AI帶來龐大的用電需求，但台灣的能源規劃卻與趨勢背道而馳。她警告，若不能確保穩定電力，不僅經濟競爭力會受到衝擊，連帶也會影響台灣在高科技產業的發展布局。



陳玉珍則強調，電力問題不是單一事故，而是政策意識形態掛帥的後果。她批評執政黨長期用政治立場綁架能源決策，忽視現實需求，導致電力不足問題日益嚴重。她說，電力短缺已經威脅到半導體等“護國神山”產業，若再不正視，恐將動搖台灣產業根基。她呼籲政府放下意識形態，務實調整政策，才能真正解決供電危機。