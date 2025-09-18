徐巧芯：不知恥近乎勇“姑婆勇”　效忠日本？

蔣萬安（左一）18日赴台北市捷運象山站視察工程，副市長李四川（左四）、藍委徐巧芯（左二）陪同。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）民進黨秘書長徐國勇認同美方提出台灣地位未定論，並稱台灣沒光復節，還點名中國國民黨籍台北市長蔣萬安的曾祖父蔣介石是原罪。國民黨籍“立委”徐當巧芯18日表示，不知恥者近乎姑婆勇（諷徐國勇曾誤食姑婆芋），徐國勇是效忠日本嗎？賴清德不是“中華民國總統”嗎？民進黨是“違憲”又顛覆“中華民國”，沒人會接受。



徐國勇17日上火線，點名蔣萬安，去看看你曾祖父蔣介石在定光復節後，怎麼對台灣人民的？槍斃、死刑、軍事審判，痛批蔣萬安搞清楚再說。徐國勇爭議言論一出，引發國民黨一片撻伐，痛批是搞“台獨”、否定“中華民國”。蔣萬安18日回諷，看起來賴清德不想讓民進黨公職10月25日放台灣光復節的假，他會好好注意。



蔣萬安18日赴台北市捷運象山站參與台北市捷運信義線東延段動態測試暨工程視導行程，與會的還有國民黨籍台北市副市長李四川、藍委徐巧芯、台北市藍議員詹為元、民進黨籍台北市議員張文潔、市府副秘書長俞振華、交通局長謝銘鴻、消防局長莫懷祖、北捷總經理黃清信等。徐巧芯會間受訪。



徐巧芯指出，知恥者近乎勇，不知恥者近乎姑婆勇，全“中華民國台灣”，誰沒度過或不知道光復節？國民黨“立法院”黨團會修這一天當放假紀念日，就是紀念台灣光復。徐國勇曾任“內政部長”，請問過去當的不是“中華民國”的官員嗎？還是當的是日本殖民政府的日本官員？徐國勇的老闆不是“中華民國總統”賴清德嗎？還是老闆是日本首相？

