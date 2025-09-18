94歲張忠謀身體好　清淡生活每天遛狗兼運動

張忠謀與張淑芬夫婦。（照:台積電提供) 中評社台北9月18日電／94歲的台積電創辦人張忠謀近期鮮少公開露面，不過他的太太張淑芬日前出席論壇受訪時透露，夫妻倆將參加今年11月的台積電運動會，並分享張忠謀的近況。她說，張忠謀最近養了一隻狗，每天都親自遛狗，邊走邊運動，身體狀態很好。



根據《中央社》報導，張忠謀與張淑芬已連續兩年出席台積電運動會。去年張忠謀在致詞時表示，數十年來，每年的運動會都是他最開心、最興奮的一天。今年11月，他也計劃繼續參與，展現對台積電大家庭的重視。



張忠謀和張淑芬夫妻倆相當重視養生，張淑芬透露，兩人不是“大吃大喝”類型，大多由她親自下廚，並減少油煎、油炸的料理。張淑芬表示，養生秘訣是要注重攝取蔬菜、水果、魚類，常做的菜色有蠔油牛肉、豆干肉絲、炒青菜和魚等家常菜，最後是過著“一般人的正常生活”，晚上約10點半就寢。養狗後更養成天天運動的習慣，維持良好體力。



張淑芬也談到與輝達執行長黃仁勳的互動。她形容黃仁勳性格開朗、健談，相處毫無拘束。今年8月22日，黃仁勳快閃來台，除了在台積電研發中心演講，並與董事長魏哲家等高層餐敘，還特地為張忠謀補過生日。



她笑說，黃仁勳待人相當貼心，他每次見面總會準備禮物送給他們夫妻，讓人十分感動，“那麼忙還能惦記著我們，真的很窩心。”



在外界眼中，張忠謀是台積電的精神象徵，如今高齡仍保持健康作息與積極生活態度，繼續與台積電同仁交流互動，也讓外界關注這位半導體巨擘的生活點滴。