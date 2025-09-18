趙少康曝不參選主席原因　喊話投郝等於投趙

趙少康（右）與郝龍斌受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康今天上午陪同前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌，到中央黨部進行主席選舉領表。對於最終決定不選主席的原因，趙少康說，感謝很多人勸進，但他若當選黨主席，中廣持股必須出脫，很困擾的是，中廣還被黨產會認定欠款新台幣77億元，一旦接了中廣股權立刻被追殺，誰敢接？



趙少康呼籲，希望鼓勵、支持他的黨員把票都轉給郝龍斌，“投郝龍斌就等於投趙少康”，郝當黨主席以後，他會幫忙出主意、給予各種建議，也會監督郝。



國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表作業，18、19日兩日則為領表和登記作業。昨天才決定參選黨主席的郝龍斌，今天上午在趙少康的陪同下前往中央黨部繳交20萬元的費用，並完成領表作業，將在明天登記參選。



趙少康受訪時，被問及兩人協調參選的過程時提到，他跟郝龍斌並不是比民調，是郝說要做民調看能不能勝選，如果不能勝選就不參選，而民調的結果，郝認為是可以勝選的。郝龍斌當台北市長做了8年，他跟地方很多實力派人士有交情，這是很重要的當選基礎。



趙少康強調，當然很多人鼓勵他，他很感謝，但他現在經營媒體，因“廣電法”規定，如果當選黨主席，他在中廣持股必須要出脫，不能超過1%，出脫也沒有什麼稀奇，但問題是誰來接？在目前民進黨檢調，司法，NCC、黨產會橫繞監督、追殺之下，哪一個正派的、跟綠營沒有關係的企業敢來接？



趙少康提及，黨產會還說中廣欠政府77億元，因為仁愛路帝寶土地賣的錢屬於政府的，必須還，但仁愛路帝寶土地誰賣的？是李登輝跟劉泰英賣的，秦始皇賣掉了，要漢武帝來賠？有這種道理？但現在就是誰接中廣，誰就要付這77億元，大家認為有人敢接嗎？任何正派、合法、殷實的企業願意來淌這渾水嗎？