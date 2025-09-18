雙城論壇下周登場　藍民代肯定促進兩岸交流

國民黨籍台北市議員詹為元。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月18日電（記者 張穎齊）第16屆“台北上海雙城論壇”訂9月26至27日在上海舉辦，中國國民黨籍台北市長蔣萬安將親自率團參與。國民黨籍“立委”徐巧芯、台北市議員詹為元18日向中評社表示，雙城論壇能促進兩岸正面關係，相信會非常成功。因民進黨沒有兩岸溝通管道，更凸顯雙城論壇的重要性。



國民黨籍“立委”徐巧芯、台北市議員詹為元18日出席台北市捷運信義線東延段動態測試暨工程視導行程，並接受中評社訪問。



徐巧芯表示，每年雙城論壇，民進黨都會用一貫的話術，反正也被講慣了，但兩岸必須要交流，尤其市政交流並不涉及政治統戰，要維持好這樣的傳統，雙城論壇在國民黨籍前台北市長郝龍斌、台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲任內都有舉辦。



徐巧芯說，柯文哲雖一開始當市長是被民進黨禮讓，但柯文哲上任後也認為兩岸要溝通交流，民進黨愛用陸機、陸艦等政治意識形態，曲解雙城論壇對社會正面的意義，一昧扣紅帽子，是非常沒必要。她仍相信今年雙城論壇還是會非常成功。



詹為元說，此次隨團參訪的議員名額限制4名，由國民黨台北市議員吳世正、曾獻瑩、柳采葳、民眾黨籍台北市議員張志豪中籤。他想去，但沒被抽中。



詹為元說，當然對岸的軍機、軍艦繞台，對台灣產生大威脅，但在民進黨主政下，也無法好溝通、降低敵意，敵意仍上升，民進黨窮兵黷武。因此此時，更需要透過民間半官方等方式進行更多交流，來增加兩岸彼此的信任基礎。



詹為元認為，雙城論壇行之有年，透過城市交流，沒政治性的方式來加強兩岸交流，應持續辦。若民進黨今天能與對岸有溝通管道，那當然就不用雙城論壇。現在就是民進黨做不到，才會透過雙城論壇來增加彼此溝通及信任的橋梁。