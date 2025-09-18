蕭世瓊：中華文化非政治力能介入分割

逢甲大學漢字文化中心主任蕭世瓊。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月18日電（記者 方敬為）紀念抗日戰爭勝利及台灣光復80周年，中華翰維文化推廣協會與中國宋慶齡基金會合辦“民族浩氣.翰墨千秋”兩岸書畫巡迴展，首站在台中逢甲大學展出，今天舉辦開幕式，逢甲大學漢字文化中心主任蕭世瓊致詞表示，近期兩岸氣氛不佳，該展覽籌辦過程相當不易，但他堅信，“文化歸文化、政治歸政治”，中華文化非政治力能夠介入分割。



“民族浩氣.翰墨千秋”兩岸書畫巡迴展18日在逢甲大學漢字文化中心開幕，兩岸書法家透過視訊共同揮毫，寫出“民族浩氣，翰墨千秋”替展覽揭幕。該展覽彙集兩岸書畫家優秀作品，以筆墨紀念抗戰歷史，展期至10月13日，年底將移往北京展出。



展覽作品內容精選自1895年《馬條約》篆訂、乙未戰役爆發，到1945年八年抗戰勝利、台灣光復期間的兩岸各界名人名句，徵集兩岸老中青三代書畫家以筆墨書寫演繹，展現那段波瀾壯闊的歷史場景、情境與心境。



逢甲大學漢字文化中心主任蕭世瓊代表場地方致詞表示，這個展覽能夠順利辦理，是多方人士努力之下的成果。他認為，兩岸的交流一直都在持續中，雖然現在氣氛不是很好，但“文化歸文化、政治歸政治”，文化即使再如何以政治力去介入、分割都不會有所效果！



蕭世瓊指出，中華文化是兩岸共有，尤其是書法字畫方面，更是文化瑰寶，這次展覽以書畫為主體，是兩岸共同紀念歷史的最佳載具，這次能夠有機會促使兩岸書法家能夠在一個平台上相互交流、溝通，別具意義。

