郝龍斌：盧秀燕昨天傳簡訊為我加油

郝龍斌接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨前台北市長、前副主席郝龍斌今日上午在中廣前董事長趙少康陪同下，前往中央黨部進行主席選舉領表，明天將正式登記參選。郝龍斌表示，未來不論軍系、地方及自主黨員選票都是他要積極爭取的，會全力以赴。他也提及，黨籍台中市長盧秀燕昨天也傳簡訊要他加油，自己也已回傳簡訊致謝。



盧秀燕是藍營2028熱門人選，原本被寄予厚望能承擔主席重任，但考量重心仍需擺在台中市政上，日前已對外宣布不會參加主席改選，但盧的支持意向備受關注，也被認為可能影響主席選舉結果。



郝龍斌今天在領表時提及盧秀燕傳簡訊替他加油，想爭取黨內挺盧派的支持意味濃厚。



國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。郝龍斌上午在趙少康陪同下到中央黨部繳交新台幣20萬元並完成領表，預計明天正式登記。



媒體詢問郝龍斌，是否有跟盧秀燕接觸？郝龍斌說，除了跟盧秀燕有持續溝通之外，跟黨內的一些意見領袖也都有聯繫，而昨日盧也傳了一則簡訊幫他加油，他則回傳簡訊致謝。



郝龍斌強調，接下來他要去拜訪所有的黨員，所有票源都要努力爭取，因為昨天才正式決定要參選主席，今天就來領表，明天再登記，時間非常緊湊。