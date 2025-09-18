台電：完成興達廠火警檢討　今夜備轉率保6

台電公司副總經理吳進忠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）高雄興達電廠爆炸、林口電廠破管，讓台灣供電拉警戒。台“經濟部次長”賴建信18日表示，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告，將提交高雄市政府。至於林口1號機經緊急搶修，下週22日就能重新併聯發電。



台電公司副總經理吳進忠強調，目前台電有三部的機組受影響，所以近期調度會配合儲能系統、緊急備用機組，及蓄量反應虛擬電廠等，我們有信心確保夜間供電備轉容量都能在6%以上。目前儲能系統有160萬瓩，虛擬電廠能參與調度也有約50萬瓩，這些都能提高我們的調度彈性，與系統韌性。



日前興達電廠火警導致1號機暫停發電，台電林口2號機也出現故障跳脫，連林口1號機16日也破管檢修，共3大機組無法供電，減少290萬瓩發電、佔電力供應8%，17日晚上6點半後電力備用率僅剩2.8%，台供電穩定壓力遽增。



“行政院”18日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“政務委員”陳時中、林明昕、“勞動部長”洪申翰、“海委會主委”管碧玲、“財政部次長”李慶華、“衛福部次長”莊人祥等人出席。



賴建信表示，因應發電機組相關情事，台電公司已非常努力進行調度，現在所有發電機組並未全開，我們的儲能還是有餘裕。以今天為例，我們預估夜尖峰的預負載是3600萬瓩左右，還有220萬瓩的備載容量裕度，相關的供電狀況，我們會密切的注意。



賴建信也說，“經濟部”將在下個禮拜召開例行的電力可靠度審議會，不管是電力調度、各種電力供需的狀況，都會在會議中，對未來運作狀況，或每次重大停電事故列管事項，做列管、加強監督的工作。