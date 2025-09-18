綠營高雄市長初選　許智傑20日成立競辦

綠委許智傑初選辦公室地點在高雄市左營區博愛三路上，競辦採用個人看板，閃過這次黨中央的“禁大咖條款”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選持續升溫，爭取提名的綠委許智傑20日將在高雄市左營區巨蛋商圈成立初選辦公室並舉辦開幕茶會，18日更透露投入初選的對手綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺當天都會到場祝賀，盼展現黨內“兄弟爬山、互相鼓勵”良性競合態勢。



許智傑競辦位於高雄市左營區博愛三路上，距離漢神巨蛋商圈僅500公尺，是目前市區最熱鬧的蛋黃區。且競辦就位於一樓黃金店面，內部寬廣，很有競選總部的氛圍，三週前就展開裝修，目前內部裝潢已完備，人員也進駐陸續整理布置中。



目前已有不少祝賀的開幕花籃送到競辦，政界有來自國民黨籍前“立法院長”王金平、陳水扁與前民進黨籍高雄市議員陳致中、綠委范雲、綠委黃捷、綠委邱志偉、民進黨籍高雄市議長康裕成、民進黨籍高雄市議員黃文志、民進黨籍前高雄市副議長蔡昌達等送來的花。



許智傑胞弟、許的服務處執行長許智善18日在競辦受訪表示，因為許智傑的選區鳳山屬於原縣區，所以挑選高雄市區作為據點，為初選持續努力。有關黨內初選“禁大咖條款”的部分，他強調尊重選對會的決議，需要換的就換。據瞭解看板、布條、旗幟、小物、水都要面臨調整。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選競爭激烈。邱議瑩今年6月在三民區成立競辦，許智傑預告9月20日成立。邱議瑩、許智傑選區都不在原市區，相繼在市區成立競辦，也讓初選熱度加溫。